МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Член Совета Федерации Алексей Пушков поиронизировал в своем Telegram-канале над реакцией пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая отказалась комментировать вопрос о недавнем "общении" президента США Джо Байдена с коллегой, который умер без малого тридцати лет назад. "Сражались от имени администрации". Карин Жан-Пьер снова опозорилась

В конце прошлой недели Байден рассказал сторонникам в Неваде, как после победы на выборах общался на саммите G7 с Франсуа Миттераном, который был президентом Францией с 1981 по 1995 год и ушел из жизни в 1996-м.

Примечательно, что в расшифровке президентского выступления от Белого дома фамилия Миттерана была зачеркнута, а рядом в скобках появилось имя нынешнего главы Пятой Республики Эммануэля Макрона.

В этой связи Пушков отметил: "Белый дом в тупике: стоящая на трибуне кудрявая женщина (назвать ее пресс-секретарем язык не поворачивается) регулярно отказывается отвечать на вопросы журналистов, как только речь заходит о странных высказываниях Байдена".

Но Жан-Пьер, подчеркнул сенатор, "можно понять" — "после января 1996 года (когда скончался Миттеран — прим. ред.) никто из мировых политиков, кроме Байдена, с Миттераном не встречался".

Президент США Джо Байден нередко оговаривается. В частности, американский лидер рассказывал фотографировании с конгрессвумен, которая отсутствовала на мероприятии, путал своих министров, председателей Китая, а после вступления на английский престол Карла III говорил "Боже храни королеву", ушедшей к тому моменту из жизни.