МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Правительство России намерено продлить программу льготной семейной ипотеки после 1 июля 2024 года. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе пленарной сессии форума национальных достижений. Голикова предостерегла от злоупотребления маткапиталом

"Жилищные программы, такие как "Семейная ипотека" и выплата в 450 тысяч рублей, оказались наиболее востребованными, поэтому главой государства на встрече с семьями в день открытия Года семьи было принято решение о продлении этих программ. Правительство сейчас готовит соответствующие документы по продлению этих инструментов", — отметила вице-премьер.

Голикова также добавила, что более 918 тысяч семей смогли воспользоваться программой семейной ипотеки под 6 процентов при рождении ребенка. Кроме того, существует программа сельской ипотеки, которая предлагает кредиты под 3 процента для семей, позволяя приобрести недвижимость в сельских поселениях с населением до 30 тысяч человек.

Ко всему прочему, семьи имеют право получить 450 тысяч рублей на выплату ипотечного кредита при рождении третьего или последующих детей. Всего за время действия программы эту выплату получили 673 тысячи семей.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал необходимость продления программы льготной семейной ипотеки. На данный момент она действует до 1 июля 2024 года.