МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Интервью с президентом России Владимиром Путиным, проведенное американским журналистом Такером Карлсоном, возможно, будет опубликовано в четверг 8 февраля, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Раскрыты новые подробности "эпичного" интервью Путина журналисту Карлсону

"Интервью будет опубликовано в (соцсети — ред.) Х и на сайте TuckerCarlson.com… Оно, вероятно, будет опубликовано в четверг", — говорится в материале издания.

Приезд журналиста в российскую столицу вызвал ажиотаж среди поклонники и критиков Карлсона, а также среди коллег и американского политического истеблишмента. Записанное журналистом видеообращение из Москвы к утру 7 февраля набрало более 60 миллионов просмотров, количество подписчиков выросло примерно на 120 тысяч. По словам самого Карлсона, Белый дом дважды пытался сорвать интервью.

В Кремле, в свою очередь, пока не подтвердили информацию о беседе Карлоса с российским президентом.