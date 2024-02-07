2024-02-07T12:26:32+03:00
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2024
https://1prime.ru/society/20240207/843006754.html
СМИ назвали возможную дату выхода интервью Путина с Карлсоном
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Интервью с президентом России Владимиром Путиным, проведенное американским журналистом Такером Карлсоном, возможно, будет опубликовано в четверг 8 февраля, пишет издание Wall... ПРАЙМ, 07.02.2024
общество , новости, россия, владимир путин, такер карлсон
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Интервью с президентом России Владимиром Путиным, проведенное американским журналистом Такером Карлсоном, возможно, будет опубликовано в четверг 8 февраля, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
"Интервью будет опубликовано в (соцсети — ред.) Х и на сайте TuckerCarlson.com… Оно, вероятно, будет опубликовано в четверг", — говорится в материале издания.
Приезд журналиста в российскую столицу вызвал ажиотаж среди поклонники и критиков Карлсона, а также среди коллег и американского политического истеблишмента. Записанное журналистом видеообращение из Москвы к утру 7 февраля набрало более 60 миллионов просмотров, количество подписчиков выросло примерно на 120 тысяч. По словам самого Карлсона, Белый дом дважды пытался сорвать интервью.
В Кремле, в свою очередь, пока не подтвердили информацию о беседе Карлоса с российским президентом.