МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Банк России составил портрет жертвы кибермошенников в 2023 году — чаще всего ими становились работающие женщины в возрасте от 25 до 44 лет, говорится в исследовании регулятора. Мошенники обманули фанатку Ди Каприо на 80 тысяч рублей

"В 2023 году жертвой мошенников чаще всего становилась работающая женщина в возрасте от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и образования, проживающая в городе", — выяснил ЦБ, опросив более 395 тысяч человек.

По данным регулятора, в 2023 году доля женщин среди пострадавших от злоумышленников оказалась на 11 процентных пунктов выше мужчин и составила 55,5%.

Исследование показало, что в прошлом году людей, которые столкнулись с кибермошенниками, было больше, чем в 2022 году. Пострадал каждый десятый.

"Как правило, сумма потери была менее 20 тысяч рублей", — говорится в сообщении ЦБ. Так, о потерях до 20 тысяч рублей заявило большинство респондентов (64,1%). При этом 4,3% опрошенных заявили, что из-за действий киберпреступников они лишились более одного миллиона рублей, еще 3,8% — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, 9,9% — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, остальные – от 20 тысяч до 100 тысяч рублей.

Обычно жертвы сообщали мошенникам данные карты и коды из смс-сообщений либо сами переводили им деньги. Также регулятор отметил, что с заявлением в свой банк по факту хищения денег обращалась примерно треть пострадавших.

Наиболее распространенной формой обмана, по данным исследования, оставалось телефонное мошенничество: звонок и смс-сообщение. При этом увеличилось число афер с использованием мессенджеров — по данным ЦБ, на этот канал в прошлом году приходилось уже 22,5% попыток обмана россиян, что на 10,5 процентного пункта больше, чем в 2022 году.