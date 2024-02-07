Росстат: безработица в России в декабре выросла до трех процентов
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Безработица в России в декабре 2023 года выросла до 3% с 2,9% в ноябре, говорится в докладе Росстата.
В ноябре и октябре прошлого года безработица в России находилась на историческом минимуме в 2,9%.
"В декабре 2023 года 2,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в декабре 2023 года составил 3% (без исключения сезонного фактора)", — говорится в документе.
Если месяцем ранее общая численность безработных в стране составляла 2,233 миллиона человек, то в декабре она подросла до 2,289 миллиона человек.
Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу декабря 2023 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,5 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,4 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,3 миллиона человек получали пособие по безработице.
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в декабре 2023 года составила 76,5 миллиона человек.
https://1prime.ru/society/20240207/843011111.html