МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в ноябре 2023 года замедлили рост до 7,2% в годовом выражении с октябрьских 9,9%, свидетельствуют данные Росстата. Минтруд оценил рост реальных зарплат россиян за год

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

По сравнению с предшествующим месяцем в ноябре реальные зарплаты в России снизились на 1,7%. Рост показателя в январе-ноябре составил 7,6% в годовом выражении.

При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в ноябре, по оценке Росстата, составила 73 383 рубля и по сравнению с соответствующим периодом 2022 года увеличилась на 15,2%; по сравнению с октябрем — снизилась на 0,6%. В январе-ноябре зарплаты в номинальном выражении выросли на 13,8% в годовом выражении.

По прогнозу Минэкономразвития, который был подготовлен в сентябре 2023 года, рост зарплат в реальном выражении в РФ в прошлом году ожидался на уровне 6,2%.