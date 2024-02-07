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Росстат отметил замедление роста реальных зарплат
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Реальные зарплаты в России в ноябре 2023 года замедлили рост до 7,2% в годовом выражении с октябрьских 9,9%, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата — средняя... ПРАЙМ, 07.02.2024
общество , новости, россия, росстат, реальные зарплаты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в ноябре 2023 года замедлили рост до 7,2% в годовом выражении с октябрьских 9,9%, свидетельствуют данные Росстата.
Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
По сравнению с предшествующим месяцем в ноябре реальные зарплаты в России снизились на 1,7%. Рост показателя в январе-ноябре составил 7,6% в годовом выражении.
При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в ноябре, по оценке Росстата, составила 73 383 рубля и по сравнению с соответствующим периодом 2022 года увеличилась на 15,2%; по сравнению с октябрем — снизилась на 0,6%. В январе-ноябре зарплаты в номинальном выражении выросли на 13,8% в годовом выражении.
По прогнозу Минэкономразвития, который был подготовлен в сентябре 2023 года, рост зарплат в реальном выражении в РФ в прошлом году ожидался на уровне 6,2%.