МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Двустороннее сотрудничество России и Китая во всех сферах достигло высоких результатов в 2023 году, сообщил президент России Владимир Путин, его слова приводит Центральное телевидение Китая. Россия нарастила поставки одного вида продукции в Китай

"В прошлом году российско-китайское сотрудничество во всех сферах дало плодотворные результаты", — отметил российский лидер. Ранее глава государства отмечал, что в 2024 году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином.

Благодаря совместным усилиям отношения между двумя странами достигли высокого уровня. Путин выразил надежду на продолжение тесного сотрудничества с председателем КНР Си Цзиньпином для достижения новых успехов в различных областях сотрудничества.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И отмечал, что страны продолжат углублять стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество.

Лидеры России и Китая не раз подчеркивали доверительные отношения между двумя странами. Так, Си Цзиньпин в новогоднем поздравлении Путину 31 декабря говорил, что политическое взаимодоверие между РФ и КНР углубилось. Кроме того, добавлял он, товарооборот России и Китая достиг целевого показателя 200 миллиардов долларов, успешно завершился год спортивных обменов, укрепилась материальная и общественная основа отношений между двумя странами.

Путин, в свою очередь, в январе распорядился провести в 2024-2025 годах Годы культуры России — Китая. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.