МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Россия указала Японии на ее место в споре за принадлежность южных Курильских островов, пишет китайский портал Sohu. Эксперт оценил последствия ужесточения Японией санкций против России

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не намерена вступать в переговоры по мирному договору с Японией, и Москва продолжит отвечать на недружественные действия со стороны Токио.

Ее заявление вызвано недавними "просьбами о понимании" от премьер-министра Японии Фумио Кисиды, который заявил, что Токио хочет подписать мирный договор с Россией, однако не намерен отказываться от антироссийских санкций и поддержки Украины.

"Мы будем и дальше следовать наложенным на Россию ограничениям и оказывать помощь Украине, однако это не помешает нам прилагать усилия для разрешения территориального спора с Россией", — отметил он.

Как отмечает издание, в его заявлении не так много скрытого смысла: с одной стороны, он хочет продолжить диалог с Россией, с другой — не желает отступать от ограничений по важному для Москвы вопросу.

В условиях конфликта любые действия, направленные на поддержку Украины, воспринимаются Москвой как провокация и "носящие враждебный характер", при этом Япония все еще хочет достичь мирного соглашения с Россией. В связи с чем, ответ Захаровой вполне ожидаем, а какие-либо уступки маловероятны.

После недавнего визита Кисиды на Украину и обещаний оказывать поддержку этой стране, "просьбы о понимании" выглядят как попытки "усмирить гнев Кремля". После объявлений Германии и Великобритании о продолжении помощи Киеву, Россия выступила с предостережением, поэтому Токио пытается сделать вид, что она не на стороне конфликта.

Однако Москва не купилась на такую "игру". Помимо заявления Захаровой, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что Москва будет осваивать Южные Курилы, заявив о планах по развертыванию нового российского вооружения на островах.