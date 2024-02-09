МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Украины нет и не будет, президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно об этом рассказал, подчеркнул зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Путин в интервью Карлсону рассказал об истории украинского конфликта

"Президент России максимально тщательно и подробно рассказал западному миру почему никакой Украины не было, нет и не будет", — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что интервью Путина Карлсону в социальной сети Х набрало более 20 миллионов просмотров менее чем за два часа с момента публикации.

Такер Карлсон анонсировал интервью с Владимиром Путиным в соцсети X. Разговор с российским лидером, на его взгляд, поможет простым американцам понять причины последних геополитических событий. Журналист также заверил, что не будет монтировать беседу и представит ее бесплатно на своем сайте. Видеообращение Карлсона из Москвы к утру 7 февраля набрало более 60 миллионов просмотров.

Приезд журналиста в российскую столицу вызвал шквал критики среди американского политического истеблишмента. По словам самого Карлсона, Белый дом дважды пытался сорвать интервью. Хотя в администрации Джо Байдена эти обвинения назвали "смехотворными".