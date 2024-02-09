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Медведев высказался об интервью Путина Такеру Карлсону
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Украины нет и не будет, президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно об этом рассказал, подчеркнул зампредседателя Совбеза Дмитрий... ПРАЙМ, 09.02.2024
общество , новости, россия, дмитрий медведев, владимир путин, такер карлсон
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Украины нет и не будет, президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно об этом рассказал, подчеркнул зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Президент России максимально тщательно и подробно рассказал западному миру почему никакой Украины не было, нет и не будет", — написал Медведев в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что интервью Путина Карлсону в социальной сети Х набрало более 20 миллионов просмотров менее чем за два часа с момента публикации.
Такер Карлсон анонсировал интервью с Владимиром Путиным в соцсети X. Разговор с российским лидером, на его взгляд, поможет простым американцам понять причины последних геополитических событий. Журналист также заверил, что не будет монтировать беседу и представит ее бесплатно на своем сайте. Видеообращение Карлсона из Москвы к утру 7 февраля набрало более 60 миллионов просмотров.
Приезд журналиста в российскую столицу вызвал шквал критики среди американского политического истеблишмента. По словам самого Карлсона, Белый дом дважды пытался сорвать интервью. Хотя в администрации Джо Байдена эти обвинения назвали "смехотворными".