2024-02-09T09:04:16+03:00
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"Не струсил". Медведев похвалил Такера Карлсона за интервью с Путиным
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Американский журналист Такер Карлсон молодец, "не струсил и не сдулся", заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя интервью журналиста с президентом Владимиром... ПРАЙМ, 09.02.2024
общество , новости, в мире, россия, дмитрий медведев, такер карлсон, владимир путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон молодец, "не струсил и не сдулся", заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя интервью журналиста с президентом Владимиром Путиным.
"Такер Карлсон не струсил и не сдулся", — написал Медведев в своем Telegram-канале.
6 февраля Карлсон взял интервью у Владимира Путина. Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В своем видеообращении Карлсон заявлял, что хочет побеседовать с Путиным, потому что американское общество не знает, что происходит в России и на Украине. По его словам, интервью с Владимиром Зеленским, которые берут американские СМИ, являются государственной пропагандой в самой отвратительной форме.