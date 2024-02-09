МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон молодец, "не струсил и не сдулся", заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя интервью журналиста с президентом Владимиром Путиным. Песков подтвердил, что Такер Карлсон взял интервью у Путина

"Такер Карлсон не струсил и не сдулся", — написал Медведев в своем Telegram-канале.

6 февраля Карлсон взял интервью у Владимира Путина. Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В своем видеообращении Карлсон заявлял, что хочет побеседовать с Путиным, потому что американское общество не знает, что происходит в России и на Украине. По его словам, интервью с Владимиром Зеленским, которые берут американские СМИ, являются государственной пропагандой в самой отвратительной форме.