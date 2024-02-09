МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Интервью президента России Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном вызвало большой резонанс в Соединенных Штатах и России. В социальной сети X количество постов с обсуждением интервью превысило 1,3 миллиона, следует из данных социальной сети. Путин рассказал о разговоре с Клинтоном насчет возможности вступить в НАТО

Ранее американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, оно длится 2 часа 7 минут и 18 секунд.

Согласно данным, само интервью собрало более 50 миллионов просмотров в течение нескольких часов после публикации. Также отмечается, что число постов в упоминанием Карлсона превысило 600 тысяч в соцсети Х в России.

Как ранее отмечал сам Карлсон, необходимость взять интервью у российского президента была связана с тем, что в Соединенных Штатах не понимают, что происходит в России и на Украине на самом деле.