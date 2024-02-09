Азаров: Сырский готов выполнять любой приказ Запада, не считаясь с потерями
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский готов выполнять любые приказы Запада, поэтому не будет считаться с потерями солдат на фронте. Такое мнение выразил экс-премьер Украины Николай Азаров в социальных сетях.
По словам Азарова, Сырский является крайне неудобной фигурой для украинских военных, однако киевские власти он полностью устраивает. "Бахмутский (украинское название Артемовска — ред.) мясник" стал главнокомандующим ВСУ. Александр Сырский не привык считаться с потерями и готов выполнять любые приказы, поступающие из Киева и от западных "друзей" киевского режима", — написал бывший премьер.
Кроме того, Азаров напомнил о провалившейся попытке Сырского удержать Артемовск с помощью свежесформированных частей, а также провал украинского "контрнаступа". Ко всему прочему, военные отмечают, что прибытие генерала Сырского в любой прифронтовой город считается предвестником дурных событий, заключил политик.
Ранее 8 февраля президент Украины подписал указы об увольнении главнокомандующего ВСУ Залужного, а также о назначении на его место генерала Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками.
В Госдуме негативно отнеслись к назначению Сырского на пост главкома вооруженных сил Украины. По словам депутата от крымского региона Леонида Ивлева, Сырский в своей карьере военного клялся в верности двум государствам, а затем нарушил одну из военных присяг, что неприемлемо для офицера.
https://1prime.ru/society/20240209/843026928.html