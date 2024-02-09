МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский готов выполнять любые приказы Запада, поэтому не будет считаться с потерями солдат на фронте. Такое мнение выразил экс-премьер Украины Николай Азаров в социальных сетях. Сырский вслед за Будановым отказался от поста главкома ВСУ, пишет СМИ

По словам Азарова, Сырский является крайне неудобной фигурой для украинских военных, однако киевские власти он полностью устраивает. "Бахмутский (украинское название Артемовска — ред.) мясник" стал главнокомандующим ВСУ. Александр Сырский не привык считаться с потерями и готов выполнять любые приказы, поступающие из Киева и от западных "друзей" киевского режима", — написал бывший премьер.

Кроме того, Азаров напомнил о провалившейся попытке Сырского удержать Артемовск с помощью свежесформированных частей, а также провал украинского "контрнаступа". Ко всему прочему, военные отмечают, что прибытие генерала Сырского в любой прифронтовой город считается предвестником дурных событий, заключил политик.

Ранее 8 февраля президент Украины подписал указы об увольнении главнокомандующего ВСУ Залужного, а также о назначении на его место генерала Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками.

В Госдуме негативно отнеслись к назначению Сырского на пост главкома вооруженных сил Украины. По словам депутата от крымского региона Леонида Ивлева, Сырский в своей карьере военного клялся в верности двум государствам, а затем нарушил одну из военных присяг, что неприемлемо для офицера.