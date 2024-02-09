МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что провела встречу с министром иностранных дел Бахрейна Абделем Латыфом Бен Рашидом Аз-Зайяни, а также пригласила на Петербургский международный экономический форум в июне. ПМЭФ в 2024 году пройдет 5-8 июня

"Провела встречу с министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абделем Латыфом Бен Рашидом Аз-Зайяни. На ней обсудили итоги заседания межправительственной комиссии. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в финансово-банковской сфере. Пригласила господина Аз-Зайяни совместно с представителями бизнеса принять участие в ПМЭФ, который пройдет в июне. Уверена, что это событие станет отличной площадкой для обсуждения проектов в торгово-промышленной сфере", — написала Любимова в своем Telegram-канале.

Кроме того, она провела встречу с председателем Центра культуры и исследований Шейха Ибрагима Шейхой Мэй Бинт Мохаммед Ибрагим Аль Халифа. Была отмечена заинтересованность обеих стран в возобновлении обменных культурных мероприятий — например, возвращение Дней культуры.

Также в ходе встречи были обсуждены темы поддержки молодых талантов, творческого образования и развития сотрудничества по данному направлению. Отдельное внимание было уделено развитию сотрудничества по направлению музеев и реализации выставочных проектов в ведущих музеях России и Бахрейна.