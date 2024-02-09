МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск хочет отказаться от мобильной связи в пользу социальной сети Х, о чем заявил сам бизнесмен с Х. Маск рассказал, как посмотреть интервью Путина с Apple TV

"Через несколько месяцев я отключу свой номер телефона и буду использовать только X для переписки и аудио- и видеозвонков", — написал он в своем профиле.

Ранее Маск рассказал, как можно посмотреть интервью журналиста Такера Карлсона и президента России Владимира Путина с помощью Apple TV. По его словам, любое видео в соцсети X легко можно посмотреть на экране телевизора, используя беспроводную технологию Apple AirPlay.