2024-02-09T12:33:00+03:00
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2024
https://1prime.ru/society/20240209/843029910.html
Маск рассказал о своих планах отказаться от мобильной связи
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Американский предприниматель Илон Маск хочет отказаться от мобильной связи в пользу социальной сети Х, о чем заявил сам бизнесмен с Х. "Через несколько месяцев я отключу свой... ПРАЙМ, 09.02.2024
общество , технологии, новости, сша, илон маск, соцсеть x
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск хочет отказаться от мобильной связи в пользу социальной сети Х, о чем заявил сам бизнесмен с Х.
"Через несколько месяцев я отключу свой номер телефона и буду использовать только X для переписки и аудио- и видеозвонков", — написал он в своем профиле.
Ранее Маск рассказал, как можно посмотреть интервью журналиста Такера Карлсона и президента России Владимира Путина с помощью Apple TV. По его словам, любое видео в соцсети X легко можно посмотреть на экране телевизора, используя беспроводную технологию Apple AirPlay.