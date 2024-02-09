2024-02-09T15:00:33+03:00
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ЦИК утвердил текст бюллетеня на выборы президента
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ЦИК утвердила текст бюллетеня на выборы президента России, передает корреспондент РИА Новости. Соответствующее постановление было принято на заседании ЦИК. Напротив каждого... ПРАЙМ, 09.02.2024
общество , новости, россия, цик, выборы, президент, бюллетень
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. ЦИК утвердила текст бюллетеня на выборы президента России, передает корреспондент РИА Новости.
Соответствующее постановление было принято на заседании ЦИК.
Напротив каждого указаны краткие сведения о кандидате: год рождения, место жительства, место работы, кем выдвинут для участия в выборах, если кандидат указал свою принадлежность к политической партии, то ее наименование и статус кандидата в ней.
"В избирательном бюллетене фамилии зарегистрированных кандидатов указываются в алфавитном порядке", — сказал зампред ЦИК Николай Булаев.
Он напомнил, что на президентские выборы в 2024-м году в избирательный бюллетень внесены фамилии четырех зарегистрированных кандидатов.
Как сообщила глава комиссии Элла Памфилова, информация о кандидатах, которая представлена в бюллетене, была согласована самими кандидатами.
Всего, по данным ЦИК, избирательными комиссиями будет напечатано более 113 миллионов избирательных бюллетеней.