МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. ЦИК утвердила текст бюллетеня на выборы президента России, передает корреспондент РИА Новости. Матвиенко объяснила, как США маскируют свое вмешательство в выборы

Соответствующее постановление было принято на заседании ЦИК.

Напротив каждого указаны краткие сведения о кандидате: год рождения, место жительства, место работы, кем выдвинут для участия в выборах, если кандидат указал свою принадлежность к политической партии, то ее наименование и статус кандидата в ней.

"В избирательном бюллетене фамилии зарегистрированных кандидатов указываются в алфавитном порядке", — сказал зампред ЦИК Николай Булаев.

Он напомнил, что на президентские выборы в 2024-м году в избирательный бюллетень внесены фамилии четырех зарегистрированных кандидатов.

Как сообщила глава комиссии Элла Памфилова, информация о кандидатах, которая представлена в бюллетене, была согласована самими кандидатами.

Всего, по данным ЦИК, избирательными комиссиями будет напечатано более 113 миллионов избирательных бюллетеней.