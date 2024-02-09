МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Жены мобилизованных украинцев перекрыли дорогу во Львовской области с требованием провести ротацию военнослужащих, сообщило в пятницу украинское издание "Захид.net". И года не выдержит. Украина теряет свое главное оружие

"В пятницу, девятого февраля, в селе Далява Дрогобычского района жены военных вышли на мирный митинг с требованием осуществить ротацию их родных… Перекрытие происходит на трассе Львов — Дрогобыч", — говорится в материале.

Публикуются видео перекрытия трассы из местных Telegram-каналов.

Митинги с призывами к демобилизации украинских военнослужащих регулярно проходят по всей стране. Осенью подобные акции проходили в Киеве и областных центрах Украины.

По информации издания, жены утверждают, что их мужья находятся в зоне боевых действий уже около 22 месяцев.

На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата — это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.