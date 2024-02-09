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Во Львовской области жены мобилизованных перекрыли дорогу
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Жены мобилизованных украинцев перекрыли дорогу во Львовской области с требованием провести ротацию военнослужащих, сообщило в пятницу украинское издание "Захид.net". "В пятницу,... ПРАЙМ, 09.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Жены мобилизованных украинцев перекрыли дорогу во Львовской области с требованием провести ротацию военнослужащих, сообщило в пятницу украинское издание "Захид.net".
"В пятницу, девятого февраля, в селе Далява Дрогобычского района жены военных вышли на мирный митинг с требованием осуществить ротацию их родных… Перекрытие происходит на трассе Львов — Дрогобыч", — говорится в материале.
Публикуются видео перекрытия трассы из местных Telegram-каналов.
Митинги с призывами к демобилизации украинских военнослужащих регулярно проходят по всей стране. Осенью подобные акции проходили в Киеве и областных центрах Украины.
По информации издания, жены утверждают, что их мужья находятся в зоне боевых действий уже около 22 месяцев.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата — это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.