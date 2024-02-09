МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Перечень профессий для прохождения альтернативной гражданской службы во время осеннего призыва этого года может быть расширен до 224 должностей, сейчас их 149, сообщила пресс-служба Минтруда РФ. В Госдуме предложили запретить иноагентам службу по призыву в органах ФСБ

Соответствующий проект приказа опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

"Минтруд представил проект приказа, который расширяет перечень профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы во время осеннего призыва 2024 года… Если сейчас нормативный документ содержит список из 149 профессий и 960 организаций, где могут работать альтернативнослужащие, то теперь предлагается его расширить до 224 должностей и 1305 предприятий", — говорится в документе.

Согласно пресс-службе, список составлен на основании предложений семи федеральных и 78 региональных органов исполнительной власти РФ. Проходящие альтернативную гражданскую службу теперь смогут трудиться дезинфектором, конюхом, машинистом бульдозера и экскаватора, быть слесарем-инструментальщиком, слесарем по обслуживанию тепловых сетей, а также по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, по ремонту оборудования тепловых сетей, по эксплуатации и ремонту газового оборудования. Кроме того, появилась возможность проходить альтернативную службу в качестве оператора видеозаписи, лесоруба, матроса, повара судовой, реставратора памятников деревянного зодчества, инженера-конструктора, музейного смотрителя и других профессий.

"Сведения о численности граждан, в отношении которых было принято решение о замене военной по призыву службы альтернативной гражданской службой, предоставляется министерством обороны РФ. На основании этого Роструд формирует план направления граждан для прохождения альтернативной гражданской службы и проводит подбор рабочих мест. По прибытии гражданина к месту прохождения альтернативной гражданской службы работодатель заключает с ним трудовой договор", — объяснили в министерстве.