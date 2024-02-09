БРАТИСЛАВА, 9 фев — ПРАЙМ. Словакия предпочтет заплатить, чем принимать у себя мигрантов в рамках квот на расселение в странах Европейского союза, заявил в пятницу премьер республики Роберт Фицо. Bloomberg назвал главные мишени новых санкций Евросоюза

"Вчера в Брюсселе на уровне послов стран-членов Европейского союза обсуждался вопрос вариантов закона, которые являются частью так называемого "Пакта о миграции и убежище", кроме прочего обсуждалась и обязательная солидарность, когда мы себе "демократически" можем выбрать: принять в год до 300 мигрантов или за каждого (в случае отказа принять их — прим. ред.) заплатить 20 тысяч евро. Концепцию "обязательной солидарности" я всегда отвергал", — сказал Фицо в своем видеообращении, опубликованном в пятницу в социальных сетях.

Он отметил, что вчера не только Словакия, но и Венгрия, Польша и Чехия также не поддержали эту концепцию.

"Мы готовы к твердым, превентивным и репрессивным мерам (в борьбе с нелегальной миграцией — прим. ред.) и не позволим, чтобы на нашу территорию нелегально проникали те лица, которым здесь делать нечего", — отметил он.

Фицо подчеркнул, что в случае реализации "обязательной солидарности", Словакия предпочтет выплату штрафов обязательному размещению мигрантов на территории страны.

Евросоюз в четверг согласовал компромиссный вариант закона, получившего название "Пакт о миграции и предоставлении убежища", который, как ожидается, будет способствовать борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми, а также ужесточит наказания за преступления в этой области.

Пакт предусматривает целую серию новых правил, регулирующих усиление контроля на внешних границах, ускоренную процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение тех, кто не имеет права находиться на территории ЕС. Также реформа предполагает "справедливое" распределение мигрантов по разным странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства "первой линии", сталкивающиеся с наплывом нелегалов.