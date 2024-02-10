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Володин призвал лишить иноагентов источников доходов в России
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Российские парламентарии считают необходимым законодательно закрепить возможность лишения иноагентов всех источников доходов в РФ, обсуждается законопроект, который предполагает... ПРАЙМ, 10.02.2024
общество , бизнес, новости, госдума, россия, вячеслав володин, иноагенты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Российские парламентарии считают необходимым законодательно закрепить возможность лишения иноагентов всех источников доходов в РФ, обсуждается законопроект, который предполагает данную возможность, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране… В Государственной Думе обсуждается законопроект, в рамках которого предлагается запретить гражданам и отечественным компаниям независимо от форм собственности размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках", — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Володина, для нарушителей запрета надо ввести строгие меры ответственности.
"А как вы считаете?" — обратился он к читателям своего Telegram-канала.
Володин отметил, что ему поступают многочисленные вопросы, почему на интернет-ресурсах иноагентов до сих пор размещается реклама российских компаний.
"Люди возмущены: блогеры, действующие в интересах недружественных государств и льющие грязь на нашу страну, по-прежнему зарабатывают деньги на наших гражданах, на отечественных компаниях… Это недопустимо", — указал он.