МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе совместного с президентом США Джо Байденом брифинга в Белом доме прокомментировал интервью президента России Владимира Путина, которое он дал американскому журналисту Такеру Карлсону. Шок для простых американцев. Кадыров оценил интервью Путина Карлсону

Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени разместил интервью с российским на своем сайте, а затем в соцсети X и на YouTube. С момента публикации число просмотров видео в соцсети Х превысило 172 миллиона, а в YouTube — 10,4 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля.

"И когда мы увидели это недавнее абсурдное интервью Путина, мы понимаем, что он всегда много лжет об истории этой войны, потому что так легко понять, почему он делает это. Он хочет получить часть территорий своих соседей. Просто империалист — империализм", — заявил немецкий канцлер перед проведением переговоров с Байденом. Стенограмма их выступлений размещена на сайте Белого дома.

В интервью Карлсону президент РФ подробно объяснил, что Москва не намерена нападать на страны НАТО, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Путин также отметил, что на Западе начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к диалогу.

Путин ранее неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.