МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Департамент городского имущества Москвы прекратил договоры аренды на земельные участки, которые были предоставлены под размещение украинского посольства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Стало известно, как на Украине пытаются оживить экономику

"Департаментом городского имущества города Москвы было также принято решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины в Москве", — сказано в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Комментируя прекращение договора, официальный представитель МИД отметила, что "любые подобные враждебные шаги режима Зеленского не останутся без адекватного ответа России".

В апреле 2023 года горсовет Киева объявил о разрыве договора аренды на земельный участок, на котором расположен комплекс зданий посольства России.