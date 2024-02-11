МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Больше половины россиян слушают поп-музыку, когда влюблены, почти треть предпочитают танцевальную, а четверть — классику, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "МТС Музыка". Подсчитано, во сколько обойдется россиянам свидание в День всех влюбленных

"По данным исследования, более половины россиян слушают поп-музыку, когда влюблены (56%). На втором месте расположилась танцевальная музыка (31%), а на третьем — классическая (26%)", — сказано в исследовании.

Отмечается, что 14% россиян хотя бы раз в жизни находились в ситуации, когда им было стыдно за музыкальный выбор своего партнера, а 20% женщин и 22% мужчин признались, что хоть раз обманывали партнера говоря, что им нравится их музыкальный вкус.

По данным исследования, в процессе отношений 14% россиян хоть раз ссорились с партнером из-за музыкальных предпочтений. В свою очередь мужчины при ссоре с партнером слушают рок, поп-музыку и рэп. Женщины же в таких ситуациях, помимо поп-музыки и рэпа, предпочитают классику.

Специалисты также выяснили, что аудитория от 18 до 24 лет считает классическую музыку самым романтическим жанром. Респондентов от 45 до 54 лет шансон заставляет грустить, вспоминать прошлое и бывшие отношения. Однако мужчины 35-44 лет ответили, что их музыкальные предпочтения меняются, когда они влюблены или вступают в новые отношения. Так, например, рок-музыка вызывает грусть и воспоминания о прошлом у 31% мужчин.