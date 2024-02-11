МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. СМИ из стран НАТО получили серьезную пощечину после интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Шольц резко отреагировал на интервью Путина Карлсону

"Интервью Путина Такеру Карлсону — это мировой феномен. Оно продолжает укладывать на бок все сочинения СМИ в странах зоны НАТО! Они все получили серьезную пощечину", — написал он в соцсети X.

Он отметил, что после интервью многие люди осознали, что "система" и СМИ в течение двух лет обманывали их в отношении конфликта на Украине.

Французский политик призвал читателей помогать распространению видео интервью Путина и Карлсона во имя защиты правды и мира.

Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 170 миллионов, а в YouTube набрало более 10 миллионов просмотров. Интервью также появилось на сайте Кремля.

В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны Североатлантического альянса, причем на Западе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Путин также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

Приезд Такера Карлсона в российскую столицу вызвал шквал критики среди американского политического истеблишмента. По словам самого Карлсона, Белый дом дважды пытался сорвать интервью. Хотя в администрации Джо Байдена эти обвинения назвали "смехотворными".

Особую известность американский журналист получил в 2016-м, когда у него появилось собственное шоу Tucker Carlson Tonight на канале Fox News. В 2021-м журнал Time назвал ведущего самым влиятельным консерватором Америки. После увольнения с Fox News Карлсон продолжил самостоятельно снимать выпуски вечернего шоу. И начал выкладывать их в соцсети X (бывший Twitter). Уже на собственной площадке он ярко критикует американскую политику, в том числе, и в украинском вопросе.

Такер Карлсон — американский консервативный политический обозреватель. С 2016 по 2023 год вел политическое ток-шоу "Вечер с Такером Карлсоном" на канале Fox News.