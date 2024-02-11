МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Все пассажирские рейсы отменены в аэропортах Лейпцига и Дрездена из-за начавшейся в воскресенье предупредительной забастовки персонала по призыву профсоюза Verdi, сообщила телерадиокомпания MDR. В Эстонии предложили учителям закончить забастовку за 17 евро

"Все пассажирские рейсы были отменены в Лейпциге/Галле и Дрездене в воскресенье", — пишет MDR.

Сообщается также, что задержки и отмены рейсов будут наблюдаться в аэропорту до понедельника, так как забастовка продлится до вечера 12 февраля.

Представитель аэропорта Лейпциг/Галле заявил, что более ста взлетов и посадок могут быть отменены.

Профсоюз Verdi требует повышения заработной платы и компенсации инфляции в размере 3000 евро для сотрудников Mitteldeutsche Flughafen AG, сообщает MDR.

В последние недели транспортная система Германии сталкивается с серьезными перебоями: протестующие фермеры периодически блокируют тракторами автотрассы, сотрудники городского транспорта в пятницу уходили на суточную забастовку, воздушное движение было нарушено в четверг из-за забастовки сотрудников служб безопасности аэропортов, а чуть ранее было парализовано движение железнодорожного транспорта из-за рекордной по продолжительности забастовки.