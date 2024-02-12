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Собчак решила подать в суд на НТВ
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Блогер Ксения Собчак решила судиться с телеканалом НТВ в связи с показом двухсерийного фильма о ней. Об этом Собчак написала в своем Telegram-канале "Кровавая барыня". Ранее на... ПРАЙМ, 12.02.2024
новости, общество , россия, ксения собчак, суд, нтв
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Блогер Ксения Собчак решила судиться с телеканалом НТВ в связи с показом двухсерийного фильма о ней. Об этом Собчак написала в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".
Ранее на телеканале были показаны фильмы "Собчак. На личность" и "Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни". Как было отмечено на сайте НТВ, эти фильмы рассказывают о зарубежной недвижимости Собчак.
После этого Собчак написала в своем Telegram-канале: "Решила, что подаю на НТВ в суд — иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство моих материалов из ютуба и соцсетей".
При этом она отметила, что посмотрела вторую часть вышедшего на НТВ фильма, и усмотрела там "пережевывание" ее личной жизни, "фантазии" и публикации из ее аккаунтов в соцсетях.