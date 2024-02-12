МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Блогер Ксения Собчак решила судиться с телеканалом НТВ в связи с показом двухсерийного фильма о ней. Об этом Собчак написала в своем Telegram-канале "Кровавая барыня". "Газпром экспорт" подал в суд на нидерландскую Gasunie Transport Services

Ранее на телеканале были показаны фильмы "Собчак. На личность" и "Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни". Как было отмечено на сайте НТВ, эти фильмы рассказывают о зарубежной недвижимости Собчак.

После этого Собчак написала в своем Telegram-канале: "Решила, что подаю на НТВ в суд — иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство моих материалов из ютуба и соцсетей".

При этом она отметила, что посмотрела вторую часть вышедшего на НТВ фильма, и усмотрела там "пережевывание" ее личной жизни, "фантазии" и публикации из ее аккаунтов в соцсетях.