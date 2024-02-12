МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Немецкий философ Иммануил Кант имеет прямое отношение к украинскому конфликту, считает губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Об этом сообщил медиахолдинг "Федерал Пресс". Переход к военному решению на Украине был крайней мерой, заявил Песков

По его словам, родившийся в калининградском регионе Кант, "имеет почти прямое отношение к глобальному хаосу, глобальному переустройству, с которым мы сейчас сталкиваемся".

"Больше того, он имеет прямое отношение к военному конфликту на Украине", — заявил Алиханов в ходя выступления на съезде политологов в Светлогорске.

Глава региона отметил, что философ "положил начало немецкой классической философии, прокачал немецкую волю, одновременно отрезав ее от высших ценностей" из-за чего возникла "такая социально-культурная ситуация".

Алиханов выразил мнение, что в трудах Канта "началась" и Первая мировая война, и украинский конфликт. Он также отметил, что Запад и ранее нарушал договоренности.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также способствовали госперевороту.

Путин также неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

Живший в 18 и 19 веках немецкий философ Иммануил Кант является одним из центральных мыслителей эпохи Просвещения. Его всесторонние и систематические работы в области эпистемологии, метафизики, этики и эстетики сделали позволили ему стать одной из самых влиятельных фигур в западной философии Нового времени.