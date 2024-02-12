Al Mayadeen: в результате ударов Израиля по Рафаху погибли 100 человек
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Количество погибших в результате израильских ударов по городу Рафах увеличилось до 100 человек, сообщил телеканал Al Mayadeen.
"По меньшей мере 100 человек погибли и более 230 получили ранения в результате сильных ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа", — говорится в материале телеканала со ссылкой на палестинские медицинские источники.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что количество погибших достигло 63 человек.
Армия обороны Израиля ранее заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в Рафахе.
Издание Jerusalem Post ранее сообщало со ссылкой на заявление главы минобороны Израиля Йоава Галланта, что следующей целью станет город Рафах на границе Газы и Египта. До сих пор военные избегали использования наземных войск в этом городе, чтобы не вызвать недовольство Каира. В пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из Рафаха, где, по оценкам военных, остались еще четыре батальона ХАМАС.
Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
https://1prime.ru/society/20240212/843043128.html