МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Количество погибших в результате израильских ударов по городу Рафах увеличилось до 100 человек, сообщил телеканал Al Mayadeen. В США призвали не давать Израилю "пустых чеков"

"По меньшей мере 100 человек погибли и более 230 получили ранения в результате сильных ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа", — говорится в материале телеканала со ссылкой на палестинские медицинские источники.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что количество погибших достигло 63 человек.

Армия обороны Израиля ранее заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в Рафахе.

Издание Jerusalem Post ранее сообщало со ссылкой на заявление главы минобороны Израиля Йоава Галланта, что следующей целью станет город Рафах на границе Газы и Египта. До сих пор военные избегали использования наземных войск в этом городе, чтобы не вызвать недовольство Каира. В пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из Рафаха, где, по оценкам военных, остались еще четыре батальона ХАМАС.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.

В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.