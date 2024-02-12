ВАРШАВА, 12 фев — ПРАЙМ. Рано или поздно Вашингтон может пересмотреть свое широкое военное присутствие в Европе, к этому следует готовиться, выход США из НАТО станет геостратегической революцией, заявил в интервью радио ZET экс-президент Польши Александр Квасьневский. Боррель прокомментировал заявление Трампа о НАТО

Экс-глава Белого дома, кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае якобы "нападения России на НАТО" США не будут обеспечивать альянсу защиту, поскольку участники не перечисляют достаточно денег.

"Сегодня Трамп, завтра, может быть, кто-то еще, но американцы могут через какое-то время пересмотреть свое сильное присутствие в НАТО. Европа должна быть готова к тому, чтобы суметь справиться без американского зонтика", — заявил Квасьневский.

Он полагает, что сокращение американского участия в НАТО или выход из альянса могут стать геостратегической революцией, сравнимой с распадом СССР. На этом фоне политик призвал продумать, какие гарантии безопасности необходимы Варшаве. При этом Квасьневский выразил уверенность, что США в "случае нападения России на Польшу" помогут стране.

Он также отметил, что ноябрьские выборы в США покажут, кого выберут лидером американцы, но нужно готовиться и к победе Трампа. Квасьневский не исключил, что "Трамп со своей непредсказуемостью и нерассудительными взглядами будет следующим президентом". На Украине польских фермеров назвали "пророссийскими провокаторами"

Бывший лидер Польши поддержал требование, чтобы каждая страна Североатлантического альянса выделяла по меньшей мере 2% ВВП на оборону, но отметил, что данные средства должны идти не только в США, но и на нужды европейской безопасности. "Подтекст требований Трампа заключается в том, что эти деньги должны идти Америке, в основном направляться на приобретение американского вооружения", — пояснил он. "Мы же должны больше думать о европейском вооружении, формировании европейских военных сил", — считает Квасьневский.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон напомнил, что, будучи президентом США, Трамп в 2020 году предупреждал ЕС, что США не придут на помощь Европе, если та подвергнется военному нападению. Бретон подчеркнул, что Европа останется "сама по себе" в случае избрания президентом США Трампа.

Президент Владимир Путин ранее заявлял в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что Россия не собирается нападать ни на Польшу, ни на страны Прибалтики. Крупнейшие немецкие и австрийские СМИ 9 февраля публиковали его слова на первых страницах.