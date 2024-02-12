МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Президент России назвал главной задачей повышение доходов и качества жизни россиян. Об этом российский лидер заявил в рамках совещания по экономическим вопросам. Путин раскрыл, какую страну боится Запад

"Наша главная задача, наш безусловный приоритет — это повышение доходов и качества жизни граждан, благополучия российских семей", — отметил глава государства.

Совещание по экономическим вопросам проходило в режиме видеоконференции.

Ранее агентство РИА Новости провело исследование, на базе которого составило рейтинг по качеству жизни в российских регионах по итогам 2023 года. Отмечается, что лидерами остались Москва, область и Санкт-Петербург, чьи баллы превышают 80 из 100 возможных. При этом список замкнули Ингушетия и Еврейская автономная область.