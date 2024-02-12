2024-02-12T14:15:11+03:00
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https://1prime.ru/society/20240212/843046654.html
Путин назвал повышение уровня жизни россиян главной целью
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Президент России назвал главной задачей повышение доходов и качества жизни россиян. Об этом российский лидер заявил в рамках совещания по экономическим вопросам. "Наша главная... ПРАЙМ, 12.02.2024
общество , новости, россия, путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Президент России назвал главной задачей повышение доходов и качества жизни россиян. Об этом российский лидер заявил в рамках совещания по экономическим вопросам.
"Наша главная задача, наш безусловный приоритет — это повышение доходов и качества жизни граждан, благополучия российских семей", — отметил глава государства.
Совещание по экономическим вопросам проходило в режиме видеоконференции.
Ранее агентство РИА Новости провело исследование, на базе которого составило рейтинг по качеству жизни в российских регионах по итогам 2023 года. Отмечается, что лидерами остались Москва, область и Санкт-Петербург, чьи баллы превышают 80 из 100 возможных. При этом список замкнули Ингушетия и Еврейская автономная область.