МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Украинские военнослужащие возмущены решением Владимира Зеленского сместить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил генерал украинской армии в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой". Европа в отчаянии. К переломному моменту на Украине она не готова

В четверг, 8 февраля, Зеленский объявил об отставке Залужного и назначении на его место Сырского, командовавшего до этого сухопутными войсками. Ряд местных и зарубежных СМИ еще осенью прошлого года писали о вероятном конфликте между Зеленским и Залужным. Например, издание Washington Post сообщало, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу Зеленскому, если решит начать политическую карьеру.

"Скажем так, достаточно неадекватно, плохо и очень резко. Военные тоже понимают, что происходит и что послужило причиной увольнения Залужного", — сказал он, отвечая на вопрос о реакции военных на решение Зеленского.

Кривонос полагает, что данные кадровые перестановки являются лишь попыткой очистить репутацию Зеленского. По словам экс-генерала, сейчас власти всеми силами пытается переложить ответственность за мобилизацию на военных, хотя именно политическое руководство страны должно было принимать необходимые решения в экономике для указанной цели. Он также напомнил, что воевать — это задача государства, а не военных.

В прошлом году Зеленский заявлял, что генштаб ВСУ делал запрос на мобилизацию 500 тысяч украинцев. 25 декабря в правительство страны поступил соответствующий законопроект. В свою очередь, экс-главком ВСУ Валерий Залужный сообщал, что не делал подобных запросов. Однако он подчеркивал, что его устроит любой способ пополнения рядов украинской армии. По его словам, все граждане Украины должны участвовать в конфликте.