МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Эксперты факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ и фонда "Институт экономики города" создали новую схему расчета тарифов ЖКХ, сообщил РБК со ссылкой на результаты исследования "Разработка методологических подходов к оценке способности домохозяйств оплачивать жилищно-коммунальные услуги". Профессор рассчитал возможное повышение тарифов на ЖКХ

Предлагается ввести новую тарифную политику, согласно которой единым критерием для повышения тарифов будет доля семей, получающих жилищную субсидию. По оценкам экспертов, оптимальным порогом будут 15% от всех домохозяйств. При этом, если доля получателей субсидии в конкретном регионе выше, то возможность для роста тарифов будет отсутствовать, а если ниже, то в регионе имеется потенциал для повышения тарифов до 30%.

Эксперты считают, что для возможности введения в России данной модели должен действовать единый стандарт назначения субсидий. Проведенное ими сценарное моделирование продемонстрировало, что оптимальными параметрами могут являться обеспечиваемая за счет субсидий доля затрат на коммунальные платежи не более 18% семейных доходов и стандарт жилплощади, учитываемый при расчете субсидии, составляющий 23 квадратных метра на человека. По словам профессора ВШЭ Сергея Сиваева, данные параметры позволят повысить количество получателей жилищной субсидии, а доходы коммунальных предприятий возрастут за год на 670 миллиардов.

В исследовании отмечается, что в настоящее время отрасль ЖКХ является недофинансированной из-за того, что введенная властями индексация тарифов находится ниже фактического уровня инфляции. При этом индексация проводится, как правило, один раз в год и с 2015 года величина предельных индексов была выше фактической инфляции только в 2017 году (4,1 против 2,5%). Таким образом, реальные доходы коммунальных предприятий падают, а износ основных фондов увеличивается. В частности, в 11 российских регионах от 45 до 60% тепловых и паровых сетей требуется замена.