NBC News: Байден в частных разговорах называет Нетаньяху уродом и типом
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в частных беседах ни единожды называл премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уродом, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.
Ранее издание Washington Post со ссылкой на свои источники сообщала, что администрация Белого дома больше не рассматривает Нетаньяху как продуктивного партнера, на которого можно повлиять даже в частном порядке, и близка к разрыву с ним.
"В последние недели Байден в частных разговорах отзывался о Нетаньяху, с которым он знаком не один десяток лет, с удивительной откровенностью… он презрительно отзывался о Нетаньяху как об "этом типе"… последние три раза Байден называл Нетаньяху уродом", — сообщил телеканал, ссылаясь на трех человек, непосредственно знакомых с комментариями американского президента.
По данным NBC News, официальный представитель Совета национальной безопасности США в свою очередь заявил, что между двумя лидерами за несколько десятков лет знакомства сложились уважительные отношения, которые и сейчас остаются таковыми в публичной и в частной сферах.
Ранее, согласно сообщению Белого дома, Байден в разговоре с Нетаньяху заявил, что операцию в Рафахе нельзя проводить без плана по обеспечению безопасности укрывающихся там гражданских лиц. Телефонный разговор стал первым после недавнего высказывания Байдена о том, что реакция на атаку ХАМАС была "чрезмерной". В релизе Белого дома данная тема не затрагивается. В воскресных комментариях американскому телевидению Нетаньяху заявлял, что не понял слова Байдена, а действия Израиля считает соответствующими уровню угрозы.
Также издание Politico ранее сообщало, что Байден нецензурно выругался о Нетаньяху. Представитель Белого дома Эндрю Бейтс в свою очередь заявил изданию, что президент США такого не говорил и не сказал бы подобного.
Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.
https://1prime.ru/society/20240212/843048996.html