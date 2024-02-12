МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в частных беседах ни единожды называл премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уродом, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники. Байден назвал главного "виновного" в позиции Израиля по Газе

Ранее издание Washington Post со ссылкой на свои источники сообщала, что администрация Белого дома больше не рассматривает Нетаньяху как продуктивного партнера, на которого можно повлиять даже в частном порядке, и близка к разрыву с ним.

"В последние недели Байден в частных разговорах отзывался о Нетаньяху, с которым он знаком не один десяток лет, с удивительной откровенностью… он презрительно отзывался о Нетаньяху как об "этом типе"… последние три раза Байден называл Нетаньяху уродом", — сообщил телеканал, ссылаясь на трех человек, непосредственно знакомых с комментариями американского президента.

По данным NBC News, официальный представитель Совета национальной безопасности США в свою очередь заявил, что между двумя лидерами за несколько десятков лет знакомства сложились уважительные отношения, которые и сейчас остаются таковыми в публичной и в частной сферах.

Ранее, согласно сообщению Белого дома, Байден в разговоре с Нетаньяху заявил, что операцию в Рафахе нельзя проводить без плана по обеспечению безопасности укрывающихся там гражданских лиц. Телефонный разговор стал первым после недавнего высказывания Байдена о том, что реакция на атаку ХАМАС была "чрезмерной". В релизе Белого дома данная тема не затрагивается. В воскресных комментариях американскому телевидению Нетаньяху заявлял, что не понял слова Байдена, а действия Израиля считает соответствующими уровню угрозы. Число погибших в результате ударов по Рафаху возросло до ста, сообщили СМИ

Также издание Politico ранее сообщало, что Байден нецензурно выругался о Нетаньяху. Представитель Белого дома Эндрю Бейтс в свою очередь заявил изданию, что президент США такого не говорил и не сказал бы подобного.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.

В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.