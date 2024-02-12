МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Украина, официально не признает, что на борту сбитого ВСУ в Белгородской области самолета Ил-76 находились украинские военнопленные, обращалась к Москве с просьбой о возвращении их тел, сообщил в понедельник представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Андрей Юсов. Европа в отчаянии. К переломному моменту на Украине она не готова

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 9 февраля после публикации New York Times с подтверждением применения ракеты Patriot по российскому Ил-76 стал отрицать их присутствие на его борту.

"Запросы (России — ред.) на возвращение тел военнослужащих "(находившихся на самолете Ил-76 — ред.) подаются", — заявил Юсов в комментарии телеканалу "Общественное".

Минобороны России 24 января сообщило, что транспортный самолет Ил-76 в 11 часов утра по московскому времени потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились, в том числе, украинские военнопленные, которых везли на обмен. Губернатор региона Вячеслав Гладков позднее уточнил, что ЧП произошло в поле возле населенного пункта в Корочанском районе. По его словам, в результате авиакатастрофы никто не выжил.

Позднее экспертиза заключила, что Ил-76 был сбит ВСУ американской системой Patriot. Об этом заявлял президент России Владимир Путин 31 января в ходе встречи с доверенными лицами.