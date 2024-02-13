МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Служба финансового уполномоченного сообщила РИА Новости, что выявила случаи взаимодействия мошенников с россиянами от ее имени и готовит соответствующие обращения в правоохранительные органы, также служба напомнила, что общается с гражданами только после их обращения к ней. Россиянам рассказали, как мошенники могут подделывать биометрию жертв

"Служба финансового уполномоченного выявила случаи взаимодействия с гражданами неизвестных лиц от имени помощников финансового уполномоченного, которые связываются по телефону и предлагают помощь в возврате средств из финансовых пирамид. Звонящие информировали граждан, что АНО "Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного" получила информацию от Банка России о том, что потребитель был обманут "мошенниками" и готов помочь в возврате утерянных средств безвозмездно. Например, в некоторых случаях гражданам была предложена помощь по возврату средств из финансовой пирамиды", — рассказали в АНО.

На основании информации, полученной от звонящих в службу потребителей, получивших подобные звонки, обращения к финансовому уполномоченному они не подавали, но были когда-то, с их слов, обмануты финансовыми пирамидами и другими недобросовестными организациями.

"По данным фактам Служба финансового уполномоченного готовит соответствующие обращения в правоохранительные органы. Служба финансового уполномоченного напоминает, что взаимодействует с потребителями финансовых услуг лишь в том случае, если потребитель подал обращение к финансовому уполномоченному. По общему правилу взаимодействие осуществляется через выбранный потребителем канал подачи обращения: через личный кабинет потребителя на официальном сайте финансового уполномоченного либо посредством почтовых отправлений", — сообщили в службе.

Кроме того, сотрудники службы могут позвонить по вопросу состава документов в ранее поданном финансовому уполномоченному обращении, а также в ответ на вопросы потребителей. При рассмотрении поданного потребителем обращения с гражданином может также связываться (в том числе и по телефону) экспертная организация, привлеченная финансовым уполномоченным для проведения экспертизы. Список экспертных организаций размещён на официальном сайте финансового уполномоченного.

"Поэтому, если вы не обращались к финансовому уполномоченному, а вам звонят неизвестные и представляются сотрудниками службы финансового уполномоченного, помощниками финансовых уполномоченных, не стоит вести с ними разговор, и тем более не стоит предоставлять какие-либо персональные данные и встречаться. Кроме того, в полномочия финансового уполномоченного не включены вопросы рассмотрения обращений, связанных с деятельностью финансовых пирамид", — резюмировали в АНО.