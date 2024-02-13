МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Ни выделение новых пакетов помощи, ни продление боевых действий не помогают Украине в противостоянии с Россией, заявил в беседе, которая транслировалась в соцсети Х, американский предприниматель Илон Маск. Маск опроверг продажу терминалов Starlink России

Миллиардер и ряд сенаторов обсудили последнюю сенатскую инициативу по выделению Соединенными Штатами помощи, в том числе Киеву.

В ходе дискуссии сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс раскритиковал документ. Он отметил, что в нем содержатся положения о военной поддержке Украины до начала октября 2025 года — это означает, что финансирование Украины будет продолжаться даже в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах.

При этом Маск заявил: "Думаю, действительно важно учитывать, что эти расходы не помогают Украине, продление войны не помогает Украине".

Попытки конгресса и администрации США согласовать выделение нового пакета помощи Украине и Израилю и решить пограничный вопрос пока не увенчались успехом. После того, как республиканцы в сенате заблокировали компромиссный бюджетный законопроект, предусматривавший выделение $118,3 млрд на поддержку Украины, Израиля и для нормализации ситуации на границе с Мексикой, начались обсуждения нового законопроекта об ассигновании $95 млрд на поддержку Украины, Израиля и Тайваня без выделения средств на границу. В обоих документах предусматривается помощь Киеву в размере около $60 млрд.