МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Новый главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский может провести крайне опасные для состояния армии операции, чтобы осуществить запрос президента страны Владимира Зеленского на медийные победы. Такое мнение этом в беседе с YouTube-каналом "Сейчас" высказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. Сырский готов выполнять любой приказ Запада, заявил Азаров

Как заявил бывший замминистра, наибольшие опасения у него вызывают "именно то, что под желания Владимира Зеленского продемонстрировать какие-то успехи новый главнокомандующий может осуществить попытки проведения каких-то спецопераций на фронте".

По словам Туки, он неоднократно слышал от источников в ВСУ, новый главком будет "с точностью выполнять" приказы Зеленского. При этом бывший замминистра допустил, что киевские власти могли обратиться к Сырскому с запросом на "победы".

Также он выразил серьезные опасения, что в условиях недостаточной материальной обеспеченности и ограниченных людских ресурсах ВСУ медийные операции Сырского приведут к "крайне негативным последствиям".



Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе объявил об отставке Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначении на эту должность Александра Сырского, ранее командовавшего сухопутными войсками. Как писала западная пресса, Сырский рассматривается в качестве близкого сторонника Зеленского. При этом отмечается, что Сырский не популярен в армии, его обвиняют в больших потерях личного состава и называют Мясником и Генералом 200.