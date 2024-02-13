МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Европа хочет сосуществовать с Россией мирно, полагает бывший разведчик Корпуса морской пехоты ВС США, военный эксперт Скотт Риттер.

По его мнению, европейцы в дальнейшем для реализации данного желания решат, что необходимо создать новую архитектуру безопасности на континенте.

Он отметил, что в Европе уже сейчас выражают недовольство проамериканской политикой своих элит, что выражается в акциях протеста фермеров. По словам Риттера, только экономическое сотрудничество с Россией позволит оживить экономику ЕС.

"Это единственный возможный исход. Сейчас на наших глазах европейцы начинают осознавать, что их взяли в заложники политики, которых интересы Европы и ее населения не заботят", — заявил он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.