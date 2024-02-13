2024-02-13T09:52:13+03:00
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2024-02-13T09:52:13+03:00
2024
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Европейцы хотят мирно сосуществовать с Россией, считают в США
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Европа хочет сосуществовать с Россией мирно, полагает бывший разведчик Корпуса морской пехоты ВС США, военный эксперт Скотт Риттер. По его мнению, европейцы в дальнейшем для... ПРАЙМ, 13.02.2024
общество , экономика, новости, россия, европа, международные отношения, скотт риттер
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Европа хочет сосуществовать с Россией мирно, полагает бывший разведчик Корпуса морской пехоты ВС США, военный эксперт Скотт Риттер.
По его мнению, европейцы в дальнейшем для реализации данного желания решат, что необходимо создать новую архитектуру безопасности на континенте.
Он отметил, что в Европе уже сейчас выражают недовольство проамериканской политикой своих элит, что выражается в акциях протеста фермеров. По словам Риттера, только экономическое сотрудничество с Россией позволит оживить экономику ЕС.
"Это единственный возможный исход. Сейчас на наших глазах европейцы начинают осознавать, что их взяли в заложники политики, которых интересы Европы и ее населения не заботят", — заявил он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.