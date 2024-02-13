NDTV: протесты фермеров вызвали массовые пробки на границах Нью-Дели
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев — ПРАЙМ. Начавшиеся во вторник протесты фермеров у границ столицы Индии вызвали массовые пробки на окраине Нью-Дели, в ряде мест автомобили передвигаются со скоростью один километр в час, сообщает телеканал NDTV.
"Машины стоят на месте уже 30 минут. Полицейские говорят, что дорога не полностью перекрыта, но проверка проводится очень тщательно на участке ограждения впереди", — сказал один из водителей на автостраде у границ Нью-Дели и штата Харьяна.
Полиция Дели установила баррикады на границах со штатами Харьяна и Уттар-Прадеш с целью не допустить повторения беспорядков, произошедших в столице Индии в январе 2021 года, когда фермеры прорвали заграждения и полицейское ограждение и направились в крепость под названием Красный форт, где устроили стихийный митинг. Покинуть город фермеров заставили лишь усиленные отряды полиции, направленные в район митингов.
В этом году полиция установила на дорогах бетонные блоки и ряды баррикад, чтобы не допустить фермеров с их техникой в город. Полиция Дели также переведена на усиленный вариант несения службы.
Профсоюзы фермеров ранее призвали к маршу, чтобы привлечь внимание правительства к своим требованиям, в частности принятию закона, обеспечивающего для сельскохозяйственных культур минимальную поддерживающую цену — гарантированный выкуп правительством урожая по заранее объявленной цене для поддержки фермеров в случае, если цена на их продукцию падает ниже рыночной. Фермеры также требуют рабочих мест и медицинских услуг для своих семей и выплаты компенсации за землю, приобретенную различными властями Индии для проектов развития.
По данным полиции, власти индийской столицы согласовали с фермерами места протестов, которые находятся за границей Нью-Дели, вместе с тем полиция ожидает, что в акции могут участвовать антисоциальные элементы, которые могут нарушать закон и порядок.
Ожидается, что более 200 фермерских профсоюзов отправятся в Дели, чтобы заставить власти Индии принять требования. Полиция предполагает, что некоторые фермеры соберутся возле официальных резиденций премьер-министра Нарендры Моди, министра внутренних дел Союза Амита Шаха, министра сельского хозяйства Союза Арджуна Мунды и других высокопоставленных лидеров.
https://1prime.ru/society/20240213/843052888.html