НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев — ПРАЙМ. Начавшиеся во вторник протесты фермеров у границ столицы Индии вызвали массовые пробки на окраине Нью-Дели, в ряде мест автомобили передвигаются со скоростью один километр в час, сообщает телеканал NDTV. Индия спасла мир от дорогой нефти, пишут СМИ

"Машины стоят на месте уже 30 минут. Полицейские говорят, что дорога не полностью перекрыта, но проверка проводится очень тщательно на участке ограждения впереди", — сказал один из водителей на автостраде у границ Нью-Дели и штата Харьяна.

Полиция Дели установила баррикады на границах со штатами Харьяна и Уттар-Прадеш с целью не допустить повторения беспорядков, произошедших в столице Индии в январе 2021 года, когда фермеры прорвали заграждения и полицейское ограждение и направились в крепость под названием Красный форт, где устроили стихийный митинг. Покинуть город фермеров заставили лишь усиленные отряды полиции, направленные в район митингов.

В этом году полиция установила на дорогах бетонные блоки и ряды баррикад, чтобы не допустить фермеров с их техникой в город. Полиция Дели также переведена на усиленный вариант несения службы.

Профсоюзы фермеров ранее призвали к маршу, чтобы привлечь внимание правительства к своим требованиям, в частности принятию закона, обеспечивающего для сельскохозяйственных культур минимальную поддерживающую цену — гарантированный выкуп правительством урожая по заранее объявленной цене для поддержки фермеров в случае, если цена на их продукцию падает ниже рыночной. Фермеры также требуют рабочих мест и медицинских услуг для своих семей и выплаты компенсации за землю, приобретенную различными властями Индии для проектов развития.

По данным полиции, власти индийской столицы согласовали с фермерами места протестов, которые находятся за границей Нью-Дели, вместе с тем полиция ожидает, что в акции могут участвовать антисоциальные элементы, которые могут нарушать закон и порядок.

Ожидается, что более 200 фермерских профсоюзов отправятся в Дели, чтобы заставить власти Индии принять требования. Полиция предполагает, что некоторые фермеры соберутся возле официальных резиденций премьер-министра Нарендры Моди, министра внутренних дел Союза Амита Шаха, министра сельского хозяйства Союза Арджуна Мунды и других высокопоставленных лидеров.