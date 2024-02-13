МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может пройти в конце этого месяца, сообщил на заседании думской фракции лидер КПРФ Геннадий Зюганов. "Фурор". В США рассказали, как западные лидеры помогли Путину

"(Послание — ред.) будет в конце февраля", — сказал он.

В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах.

В 2024 году выборы будут проходить с 15 по 17 марта.

В 2018 году их провели 18 марта. Шесть лет назад Совфед объявил о дате выборов 15 декабря. Избирательная кампания стартует после официального опубликования этого решения в СМИ.

В 2017-м Владимир Путин объявил о выдвижении 6 декабря на встрече с работниками завода в Нижнем Новгороде.