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Зюганов рассказал, когда может пройти послание Путина Федеральному собранию
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Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может пройти в конце этого месяца, сообщил на заседании думской фракции лидер КПРФ Геннадий Зюганов. "(Послание —... ПРАЙМ, 13.02.2024
общество , новости, россия, геннадий зюганов, послание путина федеральному собранию
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может пройти в конце этого месяца, сообщил на заседании думской фракции лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"(Послание — ред.) будет в конце февраля", — сказал он.
В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах.
В 2024 году выборы будут проходить с 15 по 17 марта.
В 2018 году их провели 18 марта. Шесть лет назад Совфед объявил о дате выборов 15 декабря. Избирательная кампания стартует после официального опубликования этого решения в СМИ.
В 2017-м Владимир Путин объявил о выдвижении 6 декабря на встрече с работниками завода в Нижнем Новгороде.