МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Рональд Рейган разразился бы слезами, если бы увидел нынешнее состояние Соединенных Штатов. Американцы стоят на краю пропасти, и им будет трудно выбраться из трясины ненависти и преодолеть разделившую их партийную злобу. Такое мнение в статье для The New York Times высказала дочь 40-го президента США Пэтти Дэвис. Экс-разведчик Риттер: европейцы хотят мирно соседствовать с Россией

Она вспомнила, как ее отец, страдавший от болезни Альцгеймера, перед смертью громогласно провозгласил: "Господин Горбачев, снесите эту стену!" — и призналась, что сегодня ей больше всего не хватает "его любви к Америке".

"Мне так сильно хотелось бы спросить его, как близко к краю пропасти мы сейчас подошли и как Америке выбраться из трясины гнева, из канонады ненависти. Как разорвать порочный круг насилия, реального и словесного? Как преодолеть разделившие нас илистые рубежи и ту партийную злобу, что заставляет избранных чиновников перебивать президента, зачитывающего послание о положении в стране?" — пишет Дэвис.

А затем она начала высказывать предположения, что бы ее отец сказал "об упадке цивилизованности и зловещем будущем нашей демократии".

По ее мнению, Рональд Рейган обратился бы "не к фавориту от своей партии, а к тем, кто приветствует его на митингах", и заявил бы, что "что диктатуры создаются не одним человеком — они создаются всеми людьми, которые встают в очередь и говорят "да".