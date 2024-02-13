МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Два крупнейших политика современности — премьер Британии Риши Сунак и канцлер ФРГ Олаф Шольц стали наперебой оценивать интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, а, значит, "произошло точное попадание лекарства в цель", считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Безумно. Маск возмутился ситуацией вокруг интервью Путина в США

Политик напомнил, что, как правило, лидеры государств не высказываются на тему интервью их зарубежных коллег, "типа, не царское дело".

"Два крупнейших политика современности — странный британец Сунак и чистокровный фриц Шольц — стали наперебой оценивать интервью российского Президента Такеру Карлсону. И это им не так, и аргументы не те, и вообще ничего не нравится. Что тут скажешь? Произошло точное попадание лекарства в цель, раз у отдельных лидеров западного мира случился затяжной жидкий понос", — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам Медведева, в ходе интервью был проведен отличный урок русской истории, многие граждане стран Запада впервые отыскали Украину на карте мира, а "дед Дементий" вспоминал, кто был первым президентом США.

Зампредседателя Совбеза РФ полагает, что "все эти сунаки, шольцы, макроны (он же Миттеран у деда Дементия) и прочие байдены продолжат "вербальную диарею", так как это и есть их работа. Главная задача интервью Путина Карлсону успешно достигнута, заявил Песков

Российский лидер дал интервью американскому журналисту 6 февраля. В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, Россия не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии. Он добавил, что на Западе начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к диалогу.

9 февраля сообщалось, что беседа Путина с Карлсоном была опубликована на первых полосах практически всех крупных и ряда региональных немецких СМИ. Интервью разместили, в том числе, Bild, Spiegel, Focus, Welt, Zeit, Handelsblatt, Tagesschau (ARD), ZDF, Berliner Zeitung и Süddeutsche Zeitung.