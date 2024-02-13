МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Десятилетиями Европа основывала свою политику безопасности, полагаясь на защиту США. И какого же было их удивление, когда в 2017 году вновь избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп стал требовать от стран-членов НАТО платы за свою оборону. В преддверии нынешних президентских выборов Трамп еще больше усиливает риторику по этой теме, чем шокирует европейский истеблишмент, который начал сомневаться, переживет ли Североатлантический альянс его президентство. Об этом пишет шведский портал SwebbTV. Названы экономические последствия возможного выхода США из НАТО

В материале отмечается, что Трамп по-прежнему убежден в том, о чем он уже говорил европейцам во время своего президентства — что в случае нападения на Европу, Соединенные Штаты не помогут тем государствам, которые платят взносы на НАТО в размере менее 2% ВВП, как это предусмотрено в уставе альянса.

В то же время авторы статьи констатируют, что трения между Америкой и Европой никуда не делись и при президенте Джо Байдене.

В этой связи упоминается создание военно-политического блока AUKUS, в который вошли США, Великобритания и Австралия, а в будущем, как предсказывается, войдет и Япония.

По поводу AUKUS Байден сделал очень болезненное для европейских ушей заявление о том, что у Соединенных Штатов не существует более надежного и близкого союзника, чем Австралия. Это высказывание многие расценили как свидетельство угасания интереса со стороны США к Европе и НАТО. Трамп заявил, что Киев может "кинуть" США "как собаку"

При этом авторы статьи считают, что к еще большему расколу между США и Европой может привести конфликт на Украине. Ведь Евросоюз уже утвердил выделение большого пакета помощи Киеву, а Вашингтон все еще не одобрил обещанную украинцам помощь. Авторы в этой связи напоминают заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о вероятном проигрыше Украины без американской поддержки.

В заключение в статье прогнозируется, что в случае победы Трампа на президентских выборах, между Соединенными Штатами и странами Евросоюза будет нарастать напряженность, а кроме того, выражается сомнение, выживет ли в этом случае НАТО в своем нынешнем виде.