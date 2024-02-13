МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Белый дом намерен посредством конфликта на Украине добиться смены власти в России, заявил член палаты представителей Энди Биггс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. "НАТО не переживет". В Европе с ужасом ждут возвращения Трампа

"Когда я в самом начале конфликта спросил, каковы наши миссия и стратегические цели, знаете, что они сказали? Они поменяли их с "мы помогаем нашему союзнику" Украине, хотя эта страна никогда не была ни нашим союзником, ни другом, и раскрыли, что хотят смены власти в России", — сообщил он.

Биггс отметил, что российские власти хотят обеспечить безопасность своих территорий, в то время как киевский режим и его спонсоры в Вашингтоне планируют продолжать боевые действия, отклоняя любые призывы к переговорам.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, Россия не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии. Он добавил, что на Западе начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к диалогу.

Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.