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МВД объявило в розыск премьер-министра Эстонии
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Премьер-министра Эстонии Каю Каллас объявили в розыск в России, следует из базы розыска МВД РФ. "Кая Каллас, 17.6.1977. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", —... ПРАЙМ, 13.02.2024
общество , новости, россия, мвд россии, кая каллас
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Премьер-министра Эстонии Каю Каллас объявили в розыск в России, следует из базы розыска МВД РФ.
"Кая Каллас, 17.6.1977. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ведомственной базе розыска.
При этом не уточняется уголовная статья, по которой Каллас объявлена в розыск и привлекается к ответственности.