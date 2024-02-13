МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Премьер-министра Эстонии Каю Каллас объявили в розыск в России, следует из базы розыска МВД РФ. Власти Эстонии выдворяют из страны главу Эстонской православной церкви

"Кая Каллас, 17.6.1977. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ведомственной базе розыска.

При этом не уточняется уголовная статья, по которой Каллас объявлена в розыск и привлекается к ответственности.