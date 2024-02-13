ПАРИЖ, 13 фев — ПРАЙМ. Атаки йеменских хуситов на проходящие через Красное море суда стали причиной роста поддержки движения среди арабского населения, заявил во вторник посол Йемена во Франции Рияд Ясин. В Международной морской организации оценили трафик через Суэцкий канал

"Да, к сожалению, это и произошло, так как совершенные израильтянами зверства и геноцид, который происходит в Палестине, создают впечатление, что их действия идут на пользу палестинскому народу и арабскому миру", — сказал в эфире радиостанции RFI.

Дипломат считает, что в связи с этим важно прежде всего покончить с войной в Газе, чтобы у движения больше не было оправданий для продолжения нападений, а затем нужно искать мирное решение ситуации в Йемене.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем суда, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.

Движение заявляло, что его действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа и утверждало, что они не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

Постпред России при ООН Василий Небензя называл ситуацию в Красном море прямой проекцией насилия в секторе Газа. По его словам, отказ США, покрывающих Израиль, принять резолюции о прекращении огня вызывает гнев в арабском мире. Это недовольство, подчеркнул дипломат, принимает опасные формы, такие как нападения на суда в Красном море. Небензя также усомнился в легитимности действий "международной морской коалиции", сколоченной Вашингтоном. Он призывал остудить "американские горячие головы", которые рассматривают палестино-израильский конфликт как часть своей геополитической игры.