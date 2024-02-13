БТА: фермеры Болгарии устроили протесты в Софии, разлив молоко перед парламентом
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Болгарские фермеры провели акцию протеста в Софии, вылив молоко перед зданием парламента, требуя отставки министра сельского хозяйства, Кирила Вытева, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА).
"Протестующие фермеры во вторник достигли центра Софии. Они вышли на митинг на площади между администрацией президента, штаб-квартирой правительства и зданием парламента, требуя отставки министра сельского хозяйства Кирила Вытева", — заявили в агентстве.
Согласно БТА, аграрии перекрыли дороги между городами Варна и Бургас, а также городами Кюстендил и Дупница. Несколько фермерских ассоциаций объявили о возможных совместных действиях с протестующими греческими фермерами. Глава Болгарской ассоциации сельхозпроизводителей Венцислав Варбаев, заявил, что протестующие требуют отставки министра сельского хозяйства, поскольку он якобы разделил фермеров на "своих" и "чужих".
Ранее фермеры выступали с требованиями прекратить импорт украинского зерна, улучшить управление сельским хозяйством и выделить дополнительные средства на его развитие.
В странах Евросоюза в последние недели участились акции протеста фермеров, которые и раньше требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Сами профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.
https://1prime.ru/society/20240213/843058121.html