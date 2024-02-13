МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Болгарские фермеры провели акцию протеста в Софии, вылив молоко перед зданием парламента, требуя отставки министра сельского хозяйства, Кирила Вытева, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА). Bloomberg: протесты фермеров грозят переменами в критический важный год

"Протестующие фермеры во вторник достигли центра Софии. Они вышли на митинг на площади между администрацией президента, штаб-квартирой правительства и зданием парламента, требуя отставки министра сельского хозяйства Кирила Вытева", — заявили в агентстве.

Согласно БТА, аграрии перекрыли дороги между городами Варна и Бургас, а также городами Кюстендил и Дупница. Несколько фермерских ассоциаций объявили о возможных совместных действиях с протестующими греческими фермерами. Глава Болгарской ассоциации сельхозпроизводителей Венцислав Варбаев, заявил, что протестующие требуют отставки министра сельского хозяйства, поскольку он якобы разделил фермеров на "своих" и "чужих".

Ранее фермеры выступали с требованиями прекратить импорт украинского зерна, улучшить управление сельским хозяйством и выделить дополнительные средства на его развитие.

В странах Евросоюза в последние недели участились акции протеста фермеров, которые и раньше требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Сами профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.