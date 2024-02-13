ГААГА, 13 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону дал понять, что США ничего не понимают в русско-украинских отношениях, заявил в беседе с РИА Новости нидерландский журналист, политолог и создатель медиа-ресурса Alternatief ("Альтернатива") Аб Гителинк. Путин ни за что не проиграет на Украине, заявил Маск

Путин в интервью ранее заявил, что украинцы до сих пор ощущают себя русскими, то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны.

"Путин четко дал понять о том, насколько глубокие отношения связывают русских и украинцев на протяжении более тысячи лет. Он также дал понять, что американцы не имеют представления, о чем вообще идет речь. Это было очень длинное, подробное интервью. Путин проделал очень хорошую работу… И я думаю, это интервью состоялось в правильное время, так как сейчас люди на Западе все больше осознают, что Украина не сможет выиграть в этой войне и что необходимо решение", — пояснил Гителинк.

Он полагает, что хоть власти западных стран и продолжают антироссийский нарратив, обычные жители этих стран понимают, что этот конфликт разрушителен и на него уходит очень много денег.

"Концовка интервью была также очень хороша, когда господин Путин сказал, что душа у народов одна, и никто не сможет разделить душу. Он дал этим понять — что, мол, вы, американцы, вообще делаете? Почему бы вам не заняться своими проблемами?" — подчеркнул журналист. Европа отдала управление миром США, пишут СМИ

При этом Гителинк выразил сожаление, что в интервью поминались результаты референдумов в новых российских регионах, жители которых ясно выразили желание войти в состав России, что было бы важно, на его взгляд, донести до западной аудитории.

Российский лидер дал интервью американскому журналисту 6 февраля. В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, Россия не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии. Он добавил, что на Западе начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к диалогу.

9 февраля сообщалось, что беседа Путина с Карлсоном была опубликована на первых полосах практически всех крупных и ряда региональных немецких СМИ. Интервью разместили, в том числе, Bild, Spiegel, Focus, Welt, Zeit, Handelsblatt, Tagesschau (ARD), ZDF, Berliner Zeitung и Süddeutsche Zeitung.