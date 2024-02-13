МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Власти Франции после интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону начали пугать жителей страны Россией с целью ужесточения цензуры в интернете, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Во Франции призвали не давать Зеленскому ни цента

Он напомнил, что во вторник французские власти отчитались о выявлении сети якобы продвигающих Россию сайтов, названную "Портал Комбат".

"Все это подается так помпезно по двум причинам: любой ценой внушить французам идею неминуемой и огромной российской угрозы, особенно после интервью Путина Такеру Карлсону… и оправдать ужесточение цензуры в интернете: эта галиматья используется, чтобы оправдывать запрет сайтов, социальных сетей, мнений",— указал Филиппо на своей странице в соцсети Х.

За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив им вещание на территории союза. Данное решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в частности, не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии. Он добавил, что на Западе начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к диалогу.