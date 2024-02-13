ВАРШАВА, 13 фев — ПРАЙМ. Протестующие польские фермеры 20 февраля полностью заблокируют границу с Украиной, сообщает профсоюз работников сельского хозяйства "Солидарность". В Польше посоветовали украинцам самим есть свое “ядовитое зерно”

В пятницу начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск.

"Основываясь на собранных материалах и данных с мест, наш диагноз однозначен. Проблема рентабельности сельскохозяйственной, перерабатывающей и других отраслей промышленности в нашей стране — это неконтролируемый приток товаров из Украины, которые ввозятся в связи с открытием границы ЕС с этой страной", — говорится в сообщении.

"В связи с этим на 20 февраля, в рамках 30-дневной генеральной стачки фермеров, объявляем, что все протестные мероприятия будут сосредоточены на полной блокаде всех пограничных переходов Польши с Украиной", — говорится в сообщении.

Профсоюз поясняет, что 20 февраля будут заблокированы не только пограничные переходы, но и транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным станциям и морским портам.

Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.