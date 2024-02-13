С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев — ПРАЙМ. Компания "Газпром Экпорт" просит арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретить Gasunie Transport Services (оператору газотранспортной системы Нидерландов, дочерней для головной Gasunie) инициировать и продолжать спор в окружном суде северных Нидерландов, следует из материалов дела. Суд рассмотрит дело о краже более 200 млн рублей по "Пушкинской карте"

"(Иск заявлен) о запрете компании "Газюни Транспорт Сервисиз" Б.В. (Gasunie Transport Services B.V…) инициировать и продолжать разбирательство в Окружном суде Северных Нидерландов… между компанией "Газюни Транспорт Сервисиз"… и обществом с ограниченной ответственностью "Газпром экспорт", – говорится в определении арбитражного суда Петербурга на портале "Электронное правосудие".

Также "Газпром экспорт" просит присудить в его пользу "денежную сумму" в случае неисполнения решения российского суда компанией Gasunie Transport Services. Объем требуемого взыскания в определении не указывается.

Как сообщалось ранее, арбитражный суд Петербурга и Ленобласти назначил слушания по этому иску на 15 марта. Иск ООО "Газпром экспорт" зарегистрирован судом 9 февраля.

Начало военной операции РФ на Украине и связанные с ней международные санкции повлияли на снижение экспорта газа из России в Европу. "Газпром" из-за неоплаты газа по новой схеме в рублях прекратил поставки ряду европейских компаний, в том числе нидерландской GasTerra.